Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20'ye çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi.
Reuters'ın aktardığına göre, sağlık kaynakları, çatışmalarda yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın idari merkezi Yeşil Bölge'de Sadr Hareketi ile Haşdi Şabi milisleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Dün siyasetten tamamen çekildiğini açıklayan Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr, yaklaşık bir aydır süren siyasi gerilimin silahlı çatışmalara dönüşmesinin ardından açlık grevine başlama kararı almıştı.