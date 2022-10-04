Irak'ta protestolar: Zikar'da valilik binası ateşe verildi

Irak’ta 2019 yılında işsizlik ve yolsuzluğa karşı başlayan ve yüzlerce kişinin öldüğü geniş kapsamlı protestoların yıldönümü olan 1 Ekim'de halk yeniden sokaklara çıktı.

Başkent Bağdat'ın yanısıra Zikar ve Basra gibi bir dizi kentte meydanlara çıkan halk yolları kapattı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi bugün yaptığı açıklamada Bağdat'taki Tahrir Meydanı ile Zikar ve Basra'da güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtarak kontrolü sağladığını söyledi.

Öte yandan bugün Zikar vilayetinin kent merkezi Nasıriye'de bir grup gösterici valilik binasını molotof kokteyliyle ateşe verdi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerde çıkan çatışmalarda güvenlik güçleri ve göstericilerden 28 kişi yaralandı.