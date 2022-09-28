Irak ve IKBY'den İran'ın saldırılarına kınama

Irak hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, İran'ın Erbil ve Süleymaniye'de Kürt partileri hedef alan saldırılarını kınadı.

Irak hükümetinden yapılan açıklamada saldırılar “tehlikeli bir gelişme” diye nitelendirilerek sert bir şekilde kınandı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümetinden yapılan açıklamada da “Kürdistan Bölgesi toprakları ve egemenliğinin füze saldırılarıyla defalarca ihlal edilmesini şiddetle kınıyoruz” denildi.

Rudaw'ın haberine göre açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti'nin muhalefet üslerini her ne gerekçe ile olursa olsun füzelerle bombalaması yanlış bir tavır, olayların gidişatını saptırma ve şaşırtıcıdır. Topraklarımızda devam eden ve sivillerin canına mal olan bu tür saldırıları kınıyoruz, bu ihlaller sona ermelidir" denildi.

Bombardıman sürüyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün sabah saat 10.30’da Koye ilçesindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ) karargahını, Süleymaniye’nin Qaladize ilçesinde bulunan İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) üssünü ve Kerkük'ün Şêrawa kasabasındaki Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahını eş zamanlı olarak füze ve kamikaze İHA’larla hedef almıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Kürdistan Bölgesi'nde bulunan Rojhılatlı Kürt partilerin üs ve karargahlarının füze ve kamikaze İHA'lar ile hedef alındığı duyurdu.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi yönetiminden "etkin adımlar atılana kadar" bu tür saldırıların devam edeceği belirtildi.

3 ölü, 15 yaralı

Rudaw’a konuşan Koye Şehit Dr. Halid Hastanesi Müdürü Dr. Kawa Sabır, bombardımanda 2 kişinin de hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılardan birinin de Erbil’deki hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (HDK-İ) sözcüsü Halid Azizi, İran Devrim Muhafızları'nın bombaladığı Koye'de füzelerin çocukların bulunduğu okulunun yakınına düştüğünü söyledi.

İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) Merkez Komite üyesi Aram Müderris de, “İran ordusu insansız hava araçlarıyla karargahımızı bombaladı. Herhangi bir can kaybımız yok. Dört ev hasar gördü” diye belirtti.

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) lideri Hüseyin Yezdanpena, "Şehit ve yaralılarımız var" dedi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzenci, "Erbil İl Sağlık Müdürlüğü Koye'ye çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi gönderdi. Erbil'deki tüm hastaneler yaralıların tedavisi için alarma geçirildi” dedi.