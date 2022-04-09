Irak'ta kum fırtınasının ardından yüzlerce kişi hastanelik oldu

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, ülkenin büyük kısmını etkileyen kum fırtınasının ardından yüzlerce kişinin solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Irak’ı 2 gündür etkisi altına kum fırtınası nedeniyle 717 kişi hastanelik oldu. Ülkenin kuzeyindeki Kerkük'te toplam 622 kişi nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvururken, Süleymaniye kentindeyse 95 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Fırtına Bağdat ve Nasiriyah da dahil olmak üzere ülkenin büyük şehirlerini esir aldı.

Perşembe günü ülkenin kuzeyinde patlak veren fırtına, özerk Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başkenti Erbil'de de uçak seferlerin iptal edilmesine neden oldu.

AFP'ye konuşan Irak meteoroloji ofisi müdürü Emir el-Cabri, Irak'ta kum fırtınalarının nadir olmadığını, ancak "kuraklık, çölleşme ve azalan yağış nedeniyle" daha sık hale geldiğini söyledi.

Irak, son yıllarda rekor düzeyde düşük yağış ve yüksek sıcaklıklara tanık oluyor. Kasım ayında Dünya Bankası, Irak'ın iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar su kaynaklarında yüzde 20'lik bir düşüşle karşılaşabileceğini öngörüyor.