Irak'ta kum fırtınası: 5 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastanelik oldu

Irak ve IKBY'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, Kerkük, Erbil, Süleymaniye'de yüzlerce kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

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Irak'ta ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastanelere başvurdu.

Rudaw'ın haberine göre Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu'daki hastanenin müdür yardımcısı Şirvan Abdülrahim 5 kişinin kum fırtınası nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hastanede çok sayıda kişinin solunum sıkıntıları nedeniyle tedavi görmekte olduğunu açıkladı.

Erbil'de 222, Süleymaniye'de 45 ve Kerkük'te ise 90 kişinin solunum sıkıntıları nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi.