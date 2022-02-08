Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Irak’ta genel seçimlerin üzerinden dört ay geçmesine rağmen ülke halen başbakan ve cumhurbaşkanını seçemiyor. Irak Anayasası uyarınca hükümet kurma görevini üstlenecek başbakanı, cumhurbaşkanının ataması gerekiyor. Irak Meclisi’nin dün, yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyordu.

BBC’nin haberine göre, hafta sonu Şiiler, Sünniler, Türkmenler ve Kürdistan Demokrat Partisi cumhurbaşkanı seçimi için düzenlenecek oturuma katılmayacaklarını açıklamıştı.

2003 ABD İşgali sonrasında cumhurbaşkanı görevi için Kürt kökenli biri seçilirken, başbakan da Şiiler arasından seçiliyordu. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmazlık olduğu kaydedildi. KDP, eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari’yi aday gösterirken, KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in adaylığını açıkladı.

Lakin 329 sandalyeli İran Meclisi’nin cumhurbaşkanı seçmesi için, meclisin üçte ikisinin çoğunluk kararı gerekiyor. Dün yapılan oturuma sadece 58 milletvekili katıldı.

Irak Yüksek Mahkemesi, KDP’nin adayı Hoşyar Zebari’ye yönelik yolsuzluk suçlamalarını gerekçe göstererek Zebari’nin adaylığını askıya almıştı.