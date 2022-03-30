Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 3. kez ertelendi

Irak’ta yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen cumhurbaşkanlığı seçimi krizi sürüyor.

Irak’ta Meclisi'ndeki boykot nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 3. kez yapılamazken, seçim ileri bir tarihe ertelendi.

Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı Meclis Komisyonu görevleri ve üyelerinin onaylandığı oturumun ileri bir tarihe ertelendiği” bildirildi. Yasaya göre, cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli meclis üyelerinin en az 220 üyesinin hazır bulunması gerekiyor.

Irak basınında yer alan haberlerde, meclis cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan oturuma sadece 178 milletvekilinin katıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eşzamanlı olarak Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri ise, evinde Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altına toplayan Koordinasyon Grubu toplantısı düzenledi.

İki büyük Kürt partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmişti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i aday göstermişti. Irak’ta ABD işgali sonrası 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanlığı Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.