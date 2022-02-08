Irak’ta cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları tekrardan başlatıldı

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi blokların boykotunun ardından ertelenmişti. Irak Meclisi bugün, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularını yeniden başlattığını ilan etti.

Irak Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün yeniden farklı adayların başvurularının kabul edileceğini duyurdu. İHA’dan Albulkadir Hacıoğlu’nun haberine göre, Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasal sürenin dolmasının ardından bugünden itibaren yeni adayların kabul edileceği bildirildi. Açıklamanın devamında, Cumhurbaşkanı adaylarının bugünden itibaren 3 günlük süre içerisinde başvuruda bulunmaları gerektiği iletildi.