Irak'ta bombalı saldırı: En az 4 ölü

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde patlama meydana geldi.

Patlamada en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentin en büyük hastanelerinden birinin yakınında gerçekleşen patlamanın bir motorsiklete yerleştirilmiş bombanın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Basra Valisi Esad el Edani'yse, "Patlamada IŞİD'in parmak izi var" açıklamasında bulundu.

Basra'da en son 2017 yılında bombalı saldırı gerçekleşmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.