Irak'ta bir araca SİHA saldırısı düzenlendi

Irak Süleymaniye'de Raniye-Çar Qurne karayolu üzerinde bir araca yönelik SİHA saldırısı gerçekleştirildi.

Rûdaw'a konuşan Raparin İdari Amiri Hiva Karani, "Araca kimin saldırdığı bilinmiyor. Bir kişinin yaralandığı teyit edildi. Güvenlik güçleri olay yerine intikal etti" dedi.

Raperin İl Genel Sağlık Müdürü Diyar İbrahim, otomobilde bulunan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. İbrahim, yaralının kimlik bilgisi konusunda herhangi bilgi vermezken yaralının 40-45 yaşlarında bir erkek olduğunu aktardı.