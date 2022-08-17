Irak'ta 'anayasal çerçevede erken seçim' için anlaşıldı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin çağrısı üzerine toplanan siyasi parti yetkilileri erken seçime gidilmesi konusunda anlaştı.

Toplantıya Sadr Grubu katılmazken, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile Cumhurbaşkanı Berhem Salih katıldı.

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıya katılan tüm tarafların ülkenin çıkarını ön planda tutarak huzur ve istikrarın sağlanması konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Tarafların erken seçime gidilmesinin olağanüstü bir durum olmadığı ve siyasi kriz çıkmaza girdiğinde seçime gidilmesinin iyi bir çözüm olduğuna katıldığı aktarılan açıklamada, siyasi krizi aşmak için toplantıya katılmayan Sadr Grubu’na ulusal diyalog çağrısında bulunulduğu ifade edildi.



Toplantıda ayrıca, erken seçim için anayasaya uygun şekilde bir yol haritasının belirlenmesi için ulusal diyalog toplantılarına devam edilmesine karar verildi.

Sadr Grubu ve Koordinasyon Grubu'nun protestoları

Sadr yanlıları, eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge'ye girerek meclis binasını basmıştı.

Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti.

Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.



Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu ise, Irak meclis binasında oturma eylemi düzenleyen Sadr Grubu’na karşı başlattıkları “Halk devleti koruyor” protestoları çerçevesinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında oturma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.