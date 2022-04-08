Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak'ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Hava Üssü’ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada gece saat 01.46'da gerçekleştirilen saldırıda ABD hava savunma sistemlerinin bir İHA'yı düşürdüğü, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

Arapça yayın yapan al-Sumaria televizyonuna konuşan bir güvenlik kaynağı ise iki İHA'nın üsteki hedeflerini vurduğunu söyledi.

Öte yandan CENTCOM'dan yapılan açıklamada dün Suriye'nin Deyrezzor bölgesinde ABD güçlerinin bulunduğu bir üsse yönelik roket saldırısında 4 ABD askerinin hafif yaralandığı belirtildi.