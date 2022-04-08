Barzani ailesinin ABD'deki servetinin listesi yayınlandı

The American Prospect isimli haber sitesinin geçtiğimiz gün yayınladığı haberde Barzani ailesinin Amerika'da biriktirdiği mal varlığının listesi yayınlandı. "Oligarklar paralarını gayrimenkul aracılığıyla nasıl gizliyorlar?" başlığıyla verilen haberde Barzanilerin Amerika'da biriktirdikleri servetin listesi yayınlandı. Haberde "Sadece Rus oligarkları paralarını kaçırmıyor." denildi.

Yatlar, katlar, malikaneler...

Haberde yer alan bilgilere göre Barzani ailesinin başta ABD olmak üzere biriktirdiği ve izinin sürülebildiği servetinin listesinde her biri on milyonlarca dolar değere sahip yaklaşık 300 tane mülkten söz ediliyor. Ayrıca servetlerinin biriktirildiği yerlerden birisi de Dubai olarak görülüyor. Burada Barzanilerin eniştesi olan Salar Hakim üzerinden yürütülen ticari operasyonlar ile büyük rezidanslar ve kulelerde yer alan 288 adet daireden söz ediliyor.

Tüm bu bahsi geçen mülklerin sadece aylık kira gelirinin ortalama 100 milyon dolar olacağını düşünmek bahsi geçen servetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Bilindik yöntem: Akrabalar üzerinden yürütülen servet yönetimi

Barzani ailesinin kayıt dışı paralarının önemli bir kısmı bu konularda güvenli liman olan ABD'de yer alırken, operasyon ise Barzani ailesi içinde güvenilir isimler üzerinden sürdürülüyor. Haberde gelirin önemli bir kısmının petrol kaçakçılığı üzerinden sağlandığı söylenirken, bu tür gelirlerin ABD üzerinden mülk edinilerek resmileştirildiği vurgulanıyor.

Nabila Mustafa adına yapılan mülk edinmelerde ismin esasında Nabila Barzani olarak geçtiği, bu tür mülklerin üçüncü taraflara transferi ile izinin kaybettirilmeye çalışıldığı örneklerde yaygın bir yöntem ile akrabalar üzerinden sürdürülen bir süreç işliyor.

Konu yıllar önce tekrar gündem olduğu sıralarda bahsi geçen isinlerden Salar Hakim, iddia edilen servetin boyutunu reddetmemiş, sadece ayrıntılar vermekten kaçınmakla yetinmişti.