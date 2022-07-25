Irak Zaho saldırısının ardından Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Irak yönetimi, Zaho'daki saldırının ardından Türkiye'yi suçlayarak, BM'ye şikayette bulundu.

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Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Zaho saldırısı hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı. Bağdat yönetimi, saldırı hakkında Türkiye'yi suçlayarak BM'de acil bir toplantı talep ettiğini duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinin Zaho ilçesinde çarşamba günü düzenlenen saldırıda biri çocuk 9 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el-Sahaf, bakanlığın Irak'ın Ankara maslahatgüzarını da geri çağırdığını sözlerine ekledi. Irak parlamentosunda saldırıyla ilgili bir toplantı yapılarak, olayın daha fazla araştırılması bir komite kuruldu. 

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