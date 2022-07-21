Irak Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Irak, Zaho'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini duyurdu. Bağdat yönetimi ayrıca, "Ankara'dan resmi bir özür sunmasını ve askeri güçlerini Irak topraklarından çekmesini" istedi.

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi'nin başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik Bakanlar Konseyi toplantısında "Dohuk Valiliği'nde bir turizm beldesindeki saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiği", olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Toplantıda, Irak Dışişleri Bakanlığına "Irak'ın egemenliğine yönelik sürekli Türk saldırılarına ilişkin bir dosya hazırlaması ve bu konuda BM Güvenlik Konseyi'ne acil bir şikayet sunması talimatı" verildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk büyükelçisini çağırması ve kararları iletmesi istendi. Toplantıda Ankara'daki Irak Maslahatgüzarı'nın istişare amacıyla geri çağrılması ve Türkiye'ye yeni bir büyükelçi atanması prosedürlerinin askıya alınması kararlaştırıldı.