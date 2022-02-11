Irak: Suriye'de 20 IŞİD militanı hapishaneden kaçtı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araji, dün yaptığı açıklamada, 20 cihatçının geçen ay Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentindeki bir hapishaneden kaçtığını söyledi.

El Araji, söz konusu bilgiyi AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola'le yaptığı görüşmede aktardı.

Kasım El-Araji, AB'yi, üye devletleri Suriye'nin doğusunda IŞİD üyelerinin ailelerini barındıran El Hol kampından vatandaşlarını geri çekmeye teşvik etmeye çağırdı.

El Araji'nin iddiasına göre söz konusu firar Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanede gerçekleşti. IŞİD, 20 Ocak'ta Haseke'deki es-Sina'a hapishanesine patlayıcı yüklü araçlar ve diğer silahlarla saldırmıştı. SDG yaptığı açıklamada çatışmalarda 121 milis, gardiyan ve sivilin yanı sıra 374 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü, herhangi bir kaçış iddiasını doğrulamadığını söylemişti.

Öte yandan El Araji'nin dün yaptığı açıklamanın ardından SDG'den bir doğrulama gelmedi.