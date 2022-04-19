Irak Ordusu TSK ile eş zamanlı olarak Şengal'e operasyona başladı

Irak Ordusu’nun Şengal’de Geliyê Şîlo ile Sikêniye köyü alanlarında bulunan Şengal Direniş Birlikleri noktalarına operasyon başlattığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şengal’i abluka ve kuşatmaya almaya çalışan Irak Ordusu, dün Şengal’de Êzidxan Asayişi’ne saldırdı.

Bölgede çatışmaların gece boyunca sürdüğü belirtiliyor.

Çatışmalar devam ederken, Irak Ordusu Şengal ve YBŞ-YJŞ’nin kontrol ettiği tüm alanlara askeri sevkiyat başlattı. Rojnews’te yer alan habere göre, Irak Ordusu Şengal’e yönelik büyük bir saldırı hazırlığı yapıyor.

TSK ve KDP ile eş zamanlı

Dün TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK noktalarına yönelik başlattığı operasyon, Irak Ordusu'nun Şengal operasyonuyla benzer bir zamanda başladı.

Öte yandan TSK'nın operasyonuna Barzani'ye bağlı güçlerin, Kürdistan Demokrat Partisi'nin de destek verdiği öne sürülüyor.