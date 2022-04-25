Irak ordusunun çok sayıda asker, zırhlı araç ve obüslerle Şengal'e girdiği belirtiliyor.
Mezopotamya Ajansı'nın Rojnews’teki haberden aktardığına göre, Irak ordusunun Şengal'e Musul’dan geldiği bildirildi.
Yavuz Karamahmutoğlu - Etkin Kolbaşı
Haber Merkezi
'Irak ordusu Şengal'e girdi'
Irak ordusunun yüksek sayıda asker, zırhlı araç, tank ve obüslerle Şengal'e girdiği belirtiliyor.
Haber Merkezi
Irak ordusunun çok sayıda asker, zırhlı araç ve obüslerle Şengal'e girdiği belirtiliyor.
Mezopotamya Ajansı'nın Rojnews’teki haberden aktardığına göre, Irak ordusunun Şengal'e Musul’dan geldiği bildirildi.