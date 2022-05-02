Irak ordusu ile PKK'ye bağlı YBŞ arasında Şengal'de çatışma

Irak ordusu, dün akşam saatlerinde Şengal’in batısındaki Sinune kasabasına girmek istedi. PKK'ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasında çatışmalar çıktı. Çatışmaların bu sabah saatlerinde yeniden başladığı belirtiliyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bölgede helikopter hareketliliği yaşanırken, Rojnews Irak ordusunun Dugur kasabasında da bir okulu tanklarla harabeye çevirdiğini yazdı.

Rudaw'ın aktardığına göre Irak Parlamentosu Musul Milletvekili Şêrwan Duberdani, Irak ordusunun bölgedeki kontrol noktalarını almak istediğini ancak YBŞ’nin buna razı olmadığını bildirdi. Duberdani daha önce YBŞ ve PKK’ye yakın diğer oluşumlarla görüşen Iraklı yetkililerin, kontrol noktalarının kendilerine devredilmesi ve "tüm yabancı savaşçıların Şengal’i terk etmesi için" kendilerine 29 Nisan Cuma gününe kadar süre tanıdığını ve bu sürenin dolduğunu söyledi.

Duberdani, şu ana kadar 400 kişilik bir gücün belirlenen yerlerden çekildiğini ancak hâlâ bölgede silahlı birlikler olduğunu söyledi.