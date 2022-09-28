Irak Meclisi'nin oturumu protesto edildi

Yaklaşık 2 ay aradan sonra toplanan Irak Meclisi'nde, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifa talebi reddedildi. Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınında bulunan Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler ise mecliste oturum düzenlenmesini protesto etti.

Irak'ta yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclis bugün ilk oturumunu gerçekleştirdi. Milletvekilleri, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifa talebini görüştü. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 329 sandalyeli mecliste oturuma katılan 235 milletvekilinden 222’si Muhammed Halbusi’nin istifasına "hayır" oyu verdi ve Halbusi’nin istifa talebi reddedildi.

Tahrir Meydanı'nda protesto gösterisi

Öte yandan başkent Bağdat'ta erken saatlerden itibaren meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprülerde alınan güvenlik önlemlerine rağmen yüzlerce kişi Tahrir Meydanı’nda toplandı. Yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge’ye giden yolların kapatılması üzerine güçlükle Tahrir Meydanı’na ulaşan protestocular, Irak bayrağı taşıyarak mecliste oturum düzenlenmesini protesto etti.

Irak'ta 1 yıl önce yapılan erken genel seçimlerin galibi olan Şii Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu'nun destekçileri, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz ediyor.

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. (İHA)