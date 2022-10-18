Irak Cumhurbaşkanı Reşid görevine resmen başladı

Irak Meclisi tarafından 13 Ekim’de cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid resmi olarak görevine başladı.

Reşid, başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Es-Selam Sarayı’nda düzenlenen resmi törende yaptığı konuşmada "Anayasayı korumak için tüm çabamı sarf edeceğim" dedi. En kısa sürede hükümetin kurulmasını dilediğini belirten Reşid, "komşu ülkelerle ve uluslararası toplumla da güçlü ilişkiler kuracağını" ifade etti.

Törene; Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlar ve eski cumhurbaşkanlarından Fuad Masum katıldı. Eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise devir teslim için düzenlenen törene gelmedi.