Irak Başbakanı el-Kazımi, İran'dan iddialarını kanıtlamasını istedi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile dün İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan bölgeyi inceleyen el-Kazımi, saldırının "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti. Saldırının şüphe üzerine yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen el-Kazımi, İran yönetiminden hedef alınan bölgede İsrail üssü bulunduğuna dair iddialarını kanıtlamasını istedi. El-Kazımi, saldırının araştırılması için Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci başkanlığında bir heyetin oluşturulduğunu da duyurdu.

El-Kazımi’ye eşlik eden Barzani ise, hedef alınan bölgenin Erbilli bir vatandaşa ait olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları tarafından vurulan bölgenin araştırılması için uluslararası bir heyetin teşkil edilmesini istediğini aktaran Barzani, bölge hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Saldırı sonrası ilk kez açıklamada bulunan İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ise, İran Devrim Muhafızlarının gerçekleştirdiği saldırının hedefinin "Irak’ın egemenliği değil, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’a ait üs" olduğunu kaydetti. Irak hükümetinden İsrail’in bölgedeki saldırgan hamlelerine son vermesini isteyen Mescidi, IKBY'yi İsrail için üs kurmakla suçlayarak, bu konuda daha önce IKBY yetkililerini uyardıklarını belirtti. (İHA)