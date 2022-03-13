Erbil'deki füze saldırısını İran Devrim Muhafızları üstlendi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi.

Saldırıyı üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada hedefin İsrail'in "stratejik merkezi" olduğu ve daha önce İsrail'in bu konuda uyarıldığı belirtildi.

Press TV'nin haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik füze saldırısı İsrail'in Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ve iki İran askerinin öldüğü hava saldırısına yanıt olarak yapıldı.