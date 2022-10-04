İptal edilen KPSS'yle ilgili açıklama

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili, 'Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim' dedi.

Haber Merkezi

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim" diye konuştu.

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İptal edilen KPSS'ye ilişkin yeni gelişme