YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim" diye konuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
PE İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı
İptal edilen KPSS'yle ilgili açıklama
YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili, 'Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim' dedi.
Haber Merkezi
YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Özvar, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim" diye konuştu.