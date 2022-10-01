İptal edilen 31 Mart seçimindeki sandık görevlileri beraat etti

31 Mart yerel seçimlerinde, İstanbul'da kurulu sandıklarda seçim sonuçlarını etkileyecek maiyette usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Halktv'den Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, soruşturma sonucunda, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı kaydedilerek 41 sandık başkanı ve üyesi hakkında "görevi ihmal" ve "görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 ayrı dava açılmıştı. Kadıköy'deki sandıklara ilişkin açılan 2 davada yargılananlar, daha sonra beraat etmişti.

Ataşehir'deki 4 sandıkta, aralarında AKP, CHP, HDP ve İYİP üyeleri ile memurların da bulunduğu görevli 17 kişi hakkında "görevi ihmal" ve "görevi kötüye kullanmaktan" açılan davanın 10'uncu duruşması dün, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada, tüm sandık görevlileri hakkında beraat kararı verildi.