Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez

TBMM Genel Kurulu, üç aylık aranın ardından mesaisine bugün yeniden başladı. Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı kapsamında 4 Ekim Salı gününden itibaren yasama çalışmaları başlayacak.

Yeni yasama yılının açılışında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Çatışma ve savaş ikliminin yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz. Barışı, adaleti savunan ülkelerin önemi artmaktadır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Seçim takvimine göre çalışmalara ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi de hayata geçireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisini cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve ülkemizin gerçekten tarihi günler yaşadığı, dengelerin kökünden sarsıldığı siyasi ekonomik ve askeri güç merkezlerinin oluştuğu bir dönemde bu seçimleri yapacağız. 27. dönem milletvekilleri olarak sizlerin üstlendiğiniz misyonun gereklerini başarıyla ifa etmiş bir kadro sıfatıyla milletimizin gönlündeki yerini aldığınıza inanıyorum.

'Yeni anayasa' açıklaması

Darbecilere direnen bir Meclis var. Her türlü tehdide rağmen çalışmalarını sürdüren bir Meclis var. Biz kimin ne istediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

İçimizde ukde kalan mesele, ülkemizi yeni sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni dönem Meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe dönemlerinin izini de sileceğine inanıyorum.

Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, inşallah bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Operasyonlarla terör örgütleri sınırlarımız içerisinde bitirildi.

'Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz'

Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yeni ekonomi modeline göre güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardık. Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde üretim ve istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelinin merkezinde insanımız vardır. Önceleri bizi şiddetle eleştiren çevrelerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz. Bizim farkımız pozisyonumuzu erken almış olmaktır.

Yaşanan sıkıntıları asla görmezden gelmiyoruz. Ülkemizin döviz kurundaki dengesiz yükseliş ve enflasyondaki artıştan kaynaklı refah kaybını gayet iyi biliyoruz. Kur korumalı mevduatın da olduğu bir dizi önlemle paniğin önünü kesmiştik. Asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz'daki ilave düzenlemelerle artışı daha ileriye taşıdık. Önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

'Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkarıyoruz'

Gençlik ve sporda gençlik merkezi sayısını 9'dan 417'ye çıkardık. Şu anda KYK'da kapasite çok müsait. Bizden önce lisans öğrencileri için burs 45 liraydı, 850 liraya yükselttik. Aile fıtratını yükseltmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz. Aile yapımızı korumakta kararlıyız.

Bir deprem ülkesi olan ülkemizde 12 milyon vatandaşımızı yeni ve güvenli konutlara kavuşturduk. Halihazırda 350 bin konutun dönüşümü sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 bin sosyal konut 250 bin konut amaçlı arsa 50 bin işyeri kampanyamızın müjdesini milletimle paylaştık. İlk etap olan 250 bin sosyal konusun 100 bin konut arsasının ve 10 bin işyeri inşasına hemen başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkaracak bir hazırlığın içindeyiz.

'TOGG'un seri üretimini başlatıyoruz'

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un Gemlik’teki fabrikasını 29 Ekim’de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz.

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa’nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi.

'Türk diplomasisi en başarılı dönemini yaşıyor'

Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşıyor. Ukrayna krizi ilk başladığında kimi çevrelerin yoğun baskılarına maruz kaldı. Biz politikalarımızı ülkemizin çıkarlarına göre belirledik. Her iki ülkeyle var olan yakın ilişkileri gözeterek ateşi harlamak yerine savaşı sonlandırmak için çabalamayı tercih ettik. Ülkemizin gayretleri neticesinde varılan tahıl koridoru mutabakatı, prestiji sarsılan BM'nin son yıllarda kaydettiği en büyük başarılardan biridir. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir mübadelesindeki rolümüz nedeniyle takdirleri topladık.

'Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez'

Üç kıtanın kavşak noktasında yer alan Türkiye yaşanan tüm gelişmelerde en fazla etkilenen ülke konumundadır. Türkiye'nin içine kapanma bölgedeki hadiseleri tribünden seyretme lüksü yoktur. Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılan 78 şehitliğimiz dış politikamızın tabii sınırlarını da çizmektedir. Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Bize uzunca bir vakittir unutturulmaya çalışılsa bile bölgemizde cereyan eden her olay bu hakikati hepimize tekrar hatırlatmaktır. Türkiye olarak işte bu gerçekler ışığında vatandaşlarımızla birlikte dosta ve kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışmaktayız.

'Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi müttefiklikle bağdaşmaz'

Ege'deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın, bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla izanla, müttefiklikle bağdaşmaz. Yunanistan yönetimine kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırmasını kabul etmiyoruz.

Önümüzdeki yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına atıfla, 2023’te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Bu söz, ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine 'Türkiye Yüzyılı' inşa etme sözüdür."