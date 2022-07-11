Ipsos: Her 10 araç sahibinden 9'u aracını artık daha az kullanıyor

Ipsos, araç sahibi bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra arabalarını kullanma eğilimleri incelendiği bir anket gerçekleştirdi. 18 yaş üstü 800 birey ile çevrimiçi yöntemle düzenlenen araştırmaya göre akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahipleri araçlarını daha az kullanma eğiliminde.
Araştırma sonucunda yayınlanan raporda "Bugün araç sahiplerinin yüzde 91’i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 8." denildi.
Ayrıca araç sahiplerinin yüzde 87’sinin daha önce istediği vakit aracını kullandığının ancak şimdi gerekli olmadıkça kullanmamaya çalıştığı belirtildi. Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı yüzde 76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı yüzde 69 oldu.
Raporda öne çıkan diğer noktalar şöyle:
- Araç sahibi çalışanların yüzde 71’i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başlamış. Diğer bir tasarruf yöntemi olarak da yakın çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte araç ile işe gitmek ve masrafları paylaşma yöntemi tercih ediliyor.
- Araç sahipleri araçlarını daha az kullanmanın yanısıra akaryakıt alımında da daha dikkatli davranıyor. Her 100 araç sahibinden 9’u eskisine göre daha az miktarda benzin almakta. Araç sahiplerinin yüzde 51’i daha önce araçlarının deposunu tam doldururken bugün gerektiği kadar aldığını, yüzde 39’u hiçbir zaman deposunu tam doldurmadığını ama şimdi eskisine göre daha az akaryakıt aldığını söylüyor.
- Araç sahiplerinin yüzde 60’ı aracını satmayı düşünmezken, yüzde 12’si aracını satıp yerine yenisini almayı istiyor. Diğer taraftan araç sahiplerinin yüzde 28’i araçlarını satıp yerine de yenisini almamayı düşünüyor.