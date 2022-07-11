Ipsos: Her 10 araç sahibinden 9'u aracını artık daha az kullanıyor

Ipsos, araç sahibi bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra arabalarını kullanma eğilimleri incelendiği bir anket gerçekleştirdi. 18 yaş üstü 800 birey ile çevrimiçi yöntemle düzenlenen araştırmaya göre akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahipleri araçlarını daha az kullanma eğiliminde.

Araştırma sonucunda yayınlanan raporda "Bugün araç sahiplerinin yüzde 91’i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 8." denildi.

Ayrıca araç sahiplerinin yüzde 87’sinin daha önce istediği vakit aracını kullandığının ancak şimdi gerekli olmadıkça kullanmamaya çalıştığı belirtildi. Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı yüzde 76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı yüzde 69 oldu.

Raporda öne çıkan diğer noktalar şöyle: