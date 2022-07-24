Ipsos: Halkın yüzde 86’sı ‘Ekonomi kötü’ diyor

Ipsos’un araştırmasına göre 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi taşıyan ülke Türkiye oldu. Araştırmaya göre neredeyse iki kişiden biri fakirlik endişesi taşıyor. Fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda da bir ayda endişe düzeyi 7 puanla rekor seviyede arttı. Böylece 27 ülke içinde halkı en çok fakirlik endişesi taşıyan ülke Türkiye olmuş oldu.

Araştırmada vatandaşların yüzde 86’sının “Ekonomideki durum kötü” dediği kaydedildi.

Yüzde 46’lık skorla Türkiye, 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun olduğu ülke olarak kayda çekti. Dünya ortalamasında fakirlik endişesi yüzde 33 olarak ölçüldü.