Ipsos: Halkın yüzde 75’i gelecek 6 ayda faturaları ödeyemeyecek duruma düşmekten korkuyor

Global araştırma şirketi Ipsos'un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte yaptığı son araştırmaya göre Türk halkının yüzde 75'i bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor.

11 ülkeyi kapsayan ve enflasyon ortamında halkın durumunu ölçen araştırmada Türkiyeli yurttaşlar hemen her konuda en yoğun endişeyi ortaya koyanlar oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre Araştırmada bugünlerde finansal durumun nasıl olduğu da soruldu. İspanya'dan Japonya'ya İtalya'dan İngiltere'ye 11 “zorlu veya çok zorlu” yanıtını verenlerin oranı ortalama yüzde 25. Türkiye'den katılımcıların ise yüzde 66'sı bugünlerde finansal olarak zorlandığını belirtti.

Halkın yüzde 80'i enflasyondaki artışın devam edeceğini düşünüyor

Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 80'i enflasyon artışının yılın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor.

Ülkede yaşam maliyetlerinin artmasında göçmenlerin etkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 84 olurken, yüzde 81 faiz oranlarını, yüzde 80 ise hükümet politikalarını sorumlular arasında sıraladı.