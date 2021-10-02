İntihar eden polis memuruyla ilgili valilikten açıklama

Mersin’in Mezitli ilçesinde görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz, 27 Eylül günü intihar etmişti. Ekiz’in, AKP’liler tarafından hakarete uğradığını öne sürülmüş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı’nın intihar eden polisi özür dilemesi için zorladığı iddia edilmişti.
Pazar günü evinde intihar eden polis memuru Nagihan Ekiz'le ilgili Mersin Valiliği’nden açıklama geldi.
'İnceleme başlatıldı'
"27.08.2021 tarihinde Mezitli’de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir" denilen açıklama şöyle: