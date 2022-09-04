'İntihal davası': Atiye dizisi mahkemelik oldu

Netflix'te yayımlanan 'Atiye' adlı dizinin yapımcısı, dizi senaryosunun Ece Özbaş tarafından 2017 yılında yazılan 'Sihrin Kovulmuş Melekleri' adlı kitaptan kopyalandığı iddiasıyla mahkemelik oldu.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; "Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi keskin benzeşme ile esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık" diyen Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, konuya dair şöyle konuştu:

"Önce yayıncı kuruluşu bulduk. RTÜK'e, kurumsal adını öğrenmek maksadıyla yazılar yazdık, sonra yapımcıyı bulduk, kanuni haklarımızın himayesi babında önce uzlaşma yollarını aradık, ama öyle tepeden baktılar ki... Birkaç ay geçmesine rağmen en sonunda aldığımız cevap 'Hayır, sizinle anlaşamayız' oldu."

Özalp, sürecin sonunda İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde dava açmak zorunda kaldıklarını belirtti.