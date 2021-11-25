Interpol başkanlığına işkenceyle suçlanan isim getirildi: Yüklü bağış sonuç verdi...

İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun yeni başkanı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol Başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.

İşkenceyle suçlanan Reisi'nin Interpol başkanlığına adaylığına Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili ortak bir bildiri yayımlayarak tepki göstermişti. Bildiride Reisi'nin başkan seçilmesinin "Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından" endişe edildiği belirtilmişti.

Avrupa Parlamentosu'nun 45 üyesi de 19 Kasım'da ortak bir açıklama yaparak AB'yi Reisi'nin Interpol Başkanı seçilmesini engellemeye çağırmıştı.

İki İngiliz vatandaşı da Reisi'yi işkenceyle suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 7 ay tutuklu kalan akademisyen Matthew Hedges ve Katar futbol forması giydiği için Dubai'de tatildeyken gözaltına alınan futbol taraftarı Ali Issa Ahmad, Tümgeneral Ahmed Nasır el Reisi'nin emirleriyle işkence gördüklerini iddia ederek Fransa ve Türkiye'de Reisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Guardian'ın haberine göre, "Onun emriyle kişisel olarak işkence ve tacize maruz kaldım" diyen Ahmed, maruz kaldığı tacizin gözle görülür izlerini hâlâ taşıdığını dile getirmişti.

BAE İçişleri Bakanlığı'nda uzun süredir genel müfettiş olarak görev yapan Reisi'nin başkan seçilmesi, BAE'nin merkezi Lyon'da bulunan Interpol'e yüklü miktarda bağış yapmasının ardından geldi.

BAE'ye Interpol sistemini "siyasi muhaliflerin yakalanması için kırmızı bülten çıkartarak istismar ettiği" suçlaması yöneltilirken, sözkonusu "istismar"ın Reisi'nin başkanlığında daha da artacağı iddia ediliyor.

Ekim 2020'de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 19 örgüt, Reisi'nin adaylığından endişe duyduklarını açıklamıştı.