İnternet üzerinden satılan ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet üzerinden satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.

Son dönemde artan otomobil fiyatlarıyla ilgili TBMM’de gazetecilere açıklama yapan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı bugün otomotiv sektöründe "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin 6 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.