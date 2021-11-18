İnternet üzerinden 'kaçak' maç yayına ilişkin yeni düzenleme geliyor

Yurt içi ve yurt dışındaki futbol maçlarını internet üzerinden 'kaçak' yayınlayan internet sitelerine erişim engeli cezası geliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifiyle, maç yayını yapan bu sitelerin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin yayınına erişim engeli getirilecek.

Teknik olarak yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak. Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda TFF Başkanı yetkili olacak.