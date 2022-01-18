İnternet hızının yavaş olmasına ilişkin önemli karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuya ilişkin Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taahhüdün bittiğine ilişkin bilgilendirme yapılacağının söyleyen Sayan, “Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek” ifadesini kullandı.