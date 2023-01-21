İnternet fiyatına büyük zam

TurkNet, Şubat 2023'te geçerli olacak zamla birlikte tarife fiyatını 249,90 TL'ye çıkardı.

Haber Merkezi

TurkNet altyapısı olanlara 139,90, olmayanlara 169,90 TL olan tarife ücretini 249,90 TL'ye çıkardı.

TurkNet aboneleri önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin öderlerse aylık 199,90 TL ödeyecekler.

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