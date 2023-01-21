TurkNet altyapısı olanlara 139,90, olmayanlara 169,90 TL olan tarife ücretini 249,90 TL'ye çıkardı.
TurkNet aboneleri önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin öderlerse aylık 199,90 TL ödeyecekler.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İnternet fiyatına büyük zam
TurkNet, Şubat 2023'te geçerli olacak zamla birlikte tarife fiyatını 249,90 TL'ye çıkardı.
Haber Merkezi
TurkNet altyapısı olanlara 139,90, olmayanlara 169,90 TL olan tarife ücretini 249,90 TL'ye çıkardı.
TurkNet aboneleri önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin öderlerse aylık 199,90 TL ödeyecekler.