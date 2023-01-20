Instagram'a 'sessiz mod' özelliği geldi

Instagram, kullanıcıların gördüğü uyarı sayısını azaltmak ve akıllı telefon bağımlılığıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için yeni bir 'sessiz mod' (quite mode) başlattı. Şimdilik belirli ülkelerde kullanıma sunulan 'sessiz mod', uygulamanın bildirimlerini kapatıyor ve doğrudan mesajlara (DM'ler) otomatik yanıtlar gönderiyor.

Bununla birlikte Instagram, 'sessiz mod'da olan kullanıcıların arkadaşlarının haberdar olması için Instagram profil adlarının altına yeni bir "sessiz modda" durumu ekliyor.

NTV'de yer alan habere göre; Instagram kullanıcıları, uygulamanın 'ayarlar' kısmına gelip 'sessiz mod'u açıp kapatabiliyor ya da otomatik olarak etkinleştirilmesi için bir süre belirlemeyi seçebiliyor.

Kullanıcılar ayrıca geceleri Instagram'da 'birkaç dakika' geçirdikten sonra 'sessiz mod'u açmak isteyip istemediklerini soran bir istem alabiliyor.