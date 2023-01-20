AKP 'seçim tarihi' kararının açıklanacağı tarihi duyurdu 

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'teki programda konuşan Turan, "Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız son grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret etti. Resmi takvim hala 18 Haziran'dır. Bir erken seçim gündemimiz yok. 18 Haziran'da neden yapmayacağız. Ramazan Bayramı, Hac dönemi, mevsimlik işçiler, Kurban Bayramı... Hem ilk turu hem ikinci turu planlamak zorundasınız. Bu hac meselesinin 2 turda da olmadığı 7 Mayıs ve 14 Mayıs var. Biz istiyoruz ki 18 Haziran'a en yakın tarih olan 14 Mayıs var" ifadelerini kullandı.

"Seçim büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak" diyen Turan, "Kararın Meclis'ten çıkmasını isterdik. İYİ Parti ve CHP yolu kapattı. Seçim tarihini Cumhurbaşkanının almasını bekliyoruz. Karar 9-10 Mart tarihlerinde açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması

Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili tartışmalara değinen Turan, "Sayın Erdoğan bugüne kadar birçok engelle karşılaşmış bunları aşmış bir lider. YSK sürece ilişkin itiraz konuları varsa bunlar değerlendirilir. Erdoğan, 2018'de yeni sisteme göre ilk kez Cumhurbaşkanı oldu. 'Aday olamaz' diyen hukuk cahilidir" iddiasında bulundu.

'Seçim yasası' yorumu

'Seçim yasası' ile ilgili de konuşan Turan, şunları söyledi:

"Mecburum diye anlatmaya çalışıyorum. Dön dolaş aynı konuların tartışılması vahim. Bunlar üzücü şeyler. 2010 yılında YSK'nın bir kararı var. Seçim günü esastır diye bir kararı var, neyi tartışıyorsunuz. Seçimin tarihi hangi gün ise 1 yıl hesabı o zaman başlar."

EYT ne zaman Meclis'e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine yönelik soruya Turan, şu yanıtı verdi:

"AK Parti'nin kendisinden önceki sorunları çözmesinde iyi bir örnek bu. 'Yapacağım' dediği ne varsa hepsini yaptı AK Parti. Şimdiye kadar ocak sonu gibi Meclis'e gelir, şubatta görüşmelere başlanır. Önce komisyon ardından Genel Kurul görüşmeleri var. EYT meselesi 5 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor. Çok büyük bir sayı. 5 milyon çalışan emekliden bahsediyorsunuz. Kalifiyeli elemanlarını gönderecek, yeni işçi bulacak, tazminatları aynı şekilde. Bakanlığımız bunları çalışıyor. Ocak sonu gelir, şubatta görüşürüz. Ümit ediyorum yakın zamanda Meclis'e gelir. Şubat ortasını geçmez diye ümit ediyorum. Yani şubat ayı içerisinde bu konu halledeceğiz diye düşünüyorum."