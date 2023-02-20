Instagram ve Facebook'ta yeni dönem

Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, kurdukları yeni abonelik sistemiyle, kullanıcıların iki sosyal medya platformunda para vererek mavi tik alabileceklerini duyurdu.

Söz konusu abonelik uygulamasında istenen ücret, web için 11,99 dolar (yaklaşık 225,41 TL), iPhone kullanıcıları için ise 14,99 dolar (yaklaşık 281,81 TL) olarak açıklandı

Ücretli mavi tik uygulaması, bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli olacak.

Meta’nın ücretli aboneliği henüz şirketler için geçerli değil. Ancak tüm tekil kullanıcılar yapacakları ödemeyle mavi tik alabilecek.

İnternet sitesinde yaptığı bir açıklamada Meta, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi tik, gönderilerinde daha fazla görünürlük, koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişimi de beraberinde getireceğini bildirdi.

Şirket, BBC’ye yaptığı açıklamada ise abonelik uygulamasının, hali hazırda mavi tiki olan hesapları etkilemeyeceğini ancak ücretli özellik sayesinde de daha küçük hesapların daha fazla görünürlük elde edeceğini söyledi.

Meta; Instagram ve Facebook kullanıcı adlarının, devlet tarafından verilmiş kimlik belgeleriyle uyuşmak zorunda olacağını ve de kullanıcıların profillerindeki fotoğraflarda kendi suratlarının da yer almasının şart olacağını belirtti.

Meta, söz konusu abonelik hizmetinin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma açılacağını açıklamadı. Zuckerberg ise konuyla alakalı “çok yakında” ifadelerini kullandı.