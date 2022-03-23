The Insider muhabiri Rus gazeteci Kiev'de yaşamını yitirdi

Merkezi Letonya'da bulunan The Insider adlı haber sitesinde çalışan Rus gazeteci Oksana Baulina bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de füze ateşi altında kalarak yaşamını yitirdi.

The Insider'dan yapılan açıklamada "Baulina Rus birliklerince bombalanan Podilskiy bölgesindeki yıkımı görüntüledi ve yeni bir füze ateşinin altında kaldı. Onunla birlikte bir başka sivil de öldü, ona eşlik eden iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" denildi.

Baulina'nın daha önce Rusya'da Yolsuzluk Karşıtı Vakıf için çalıştığı da belirtildi. Vakıf Rusya'da "aşırılıkçı" olarak tanımlandıktan sonra Rusya dışına çıkmıştı.

Baulina daha sonra The Insider için çalışmaya başlamıştı.