'İnsanlar kan ağlıyor, çöp arar gibi ceset mi arayacağız?'

Hatay'da bulunan eski milli futbolcu Gökhan Zan, Fox Haber'e deprem bölgesindeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

"Bir umutla bir taraftan can beklerken şu anda cesedi bulmak bize umut veriyor. Bu hale geldik. Herkes yalvarıyor. AFAD’dan gelip çalışıyorlar evet Allah razı olsun ama yetersiz. Koordinasyon yetersiz. Bütün insanlar burada kan ağlıyor" diyen Zan, "Ben cesedimi istiyorum artık diyor. Artık bununla mutlu olacağım diyor. Çünkü yarın enkazlar kaldırıldığında kepçeler girdiğinde molozlar kaldırıldığında nereye gidecek bu insanlar? Çöp arar gibi ceset mi arayacağız? Bu hale mi düşeceğiz? Daha binlerce kepçe girmemiş enkaz var ya" ifadesini kullandı.