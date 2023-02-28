'İnsanlar can derdindeyken yapı belgelerinin olduğu bina niye yıkılmak istendi?'

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023 tarihli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ile 20 Şubat 2023 tarihli merkezi Hatay’ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bini aştı.

24 Şubat itibariyle yetkililerin verdiği bilgilere göre deprem bölgesinde 4 milyon 658 bin bağımsız bölümü içeren 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlandı; binalardan 173 bininin ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak durumda olduğu tespit edildi. İncelenen binaların yüzde 13’ünün ağır hasarlı olduğu anlaşıldı.

'4 gün sonra alelacele yıkımı kararlaştırıldı'

Maraş ve Hatay depremlerine ilişkin yürütülen adli soruşturmaların seyrini belirleyecek resmi makamlardaki 'delil' niteliğindeki kayıtlara müdahale etme girişimleri Meclis'e taşındı. CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Sözcü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre "İlk depremlerin ardından kamuoyunun gündemine gelen bazı görüntüler, yapılardaki eksikliklere yönelik soru ve sorunlara ilişkin kaygı verici iddiaları da gündeme getirmiştir" dedi. Emre şöyle konuştu:

"Hatay ve bütün ilçelerindeki yapılarla ilgili bilgilerin yer aldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Hatay İl Müdürlüğü bünyesindeki Yapı Denetimi ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasının, İl Müdür Yardımcısı Abdullah Çiloğulları’nın talebi, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın ‘olur’u ile depremden 4 gün sonra alelacele yıkımı kararlaştırılmış ve tek katlı binaya kepçeler gönderilmiş. Enkaz altında binlerce insan kurtarılmayı beklerken, yapılara ilişkin önemli bilgilerin bulunduğu ve ilerleyen zamanlarda yürütülecek soruşturma ve yargılamalarda delil niteliği taşıyacak evrakların olduğu bir kamu kuruluşunun, evraklar dahi korumaya alınmadan yıkılmaya çalışılması ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Olaya tepki gösteren avukatlar, binanın bir bölümünün yıkımını engellemiş ve bazı evrakların koruma altına alınmasını sağlayabilmiştir."

'Müteahhit siyasetçilerin yargıya müdahalesini engellemek için hangi tedbirler alındı?'

CHP’li Emre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu sorulara yer verdi: