Kızılay şube başkanı eğlence mekanında görüntülendi: 'Ne oynadık, ne zıpladık'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 binin üzerinde yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Halk Tv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, tüm Türkiye yastayken ve deprem bölgesine yardım götürebilmek için seferber olurken Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç’ın bir eğlence mekanında eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.

Kızılay skandalları bitmiyor

Kızılay’ın depremin üçüncü gününde AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığı ortaya çıkmıştı. Kızılay skandalı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken ortaya çıkan bir görüntüler tepkilere neden oldu.

Söz konusu fotoğraf karesine ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Himmet Bora ise bir arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını söyledi. Bora, "Bir davet geldi. İcabet ettik. Ne oynadık, ne zıpladık. Sadece yemek yedik" dedi.