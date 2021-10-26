'İnsani Su Kullanım Hakkı' kaldırıldı, İBB'den açıklama geldi

İBB iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı.

İHA'nın haberine göre, her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı" uygulamasının kalkmasıyla birlikte su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.

'Prosedürlerin tamamlanmasından sonra yeniden devam edecek'

Habere ilişkin soL'a konuşan İBB yetkilileri, 2019 yılında İBB Meclisi tarafından uygulamaya koyulan "İnsani su kullanım hakkı"nın geçici olarak kaldırılmış olduğunu ifade etti. Sayıştay'ın uygulamanın usulsüz şekilde yürürlüğe koyulduğunu belirtmesi üzerine "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İSKİ tarafından geçici olarak kaldırıldığı öğrenilirken, İBB yetkilileri, gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra uygulamanın tekrardan devam edeceğini dile getirdi.