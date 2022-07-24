'İnsan Bencil mi?' İzmir'de okurlarıyla buluştu

Anadolu Tarımının 150 Yıllık Öyküsü (2010, Yazılama Yayınevi) ve Bilmiyorlar, Ama Yapıyorlar (2017, Yazılama Yayınevi) kitaplarının ardından geçtiğimiz ay "İnsan Bencil mi?" isimli üçüncü kitabı yine Yazılama Yayınevi tarafından yayımlanan akademisyen ve yazar Nevzat Evrim Önal, NHKM Konak Halk Sahnesi'nde İzmirli okurlarıyla buluştu. "Bireyin Toplumsallığı Üzerine Bir İnceleme" alt başlığı taşıyan ve bir ay içinde ikinci baskısı gerçekleşen kitabın yazarı Önal, İzmir'de yoğun ilgiyle karşılandı.

Lâle Fide Durak'ın moderatörlüğünde, kitabın "Ateşin Sahibi Kim" ve "Donakalmış Kudret" isimli iki ana bölümü üzerinden ilerleyen söyleşi, katılımcıların katkı ve sorularıyla şekillendi. Kimsenin kimseyi sömürmediği; kimsenin kimseyi hor görmediği bir uygarlığa dair umut tazeleyerek sona eren söyleşinin ardından Nevzat Evrim Önal, fuaye alanında okurları için kitaplarını imzaladı.