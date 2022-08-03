İnşaattan düşerek ölen işçinin kardeşi: Cep telefonu kayıtları silinmiş

26 Temmuz Salı günü İstanbul Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yapımı devam eden lüks bir sitenin inşaat alanında 42 yaşındaki üç çocuk babası inşaat işçisi İsa Demirci binanın dış cephesini yapmak için iskeleye çıktı.

Bu sırada Demirci, henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin 5'inci katından toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Demirci için mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Demirci, çevredeki en yakın özel hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Demirci'nin mesai arkadaşlarının ifadesini aldı.

'Öldükten sonra cebinden telefonu alınmış ve içindeki kayıtlar silinmiş'

DHA'nın haberine göre, İsa Demirci'nin kardeşi Yunus Demirci ağabeyinin ölümünü şüpheli bulduğunu ve emniyetin olayı detaylı olarak incelemesi gerektiğini belirtti. Yunus Demirci şöyle konuştu:

"Ağabeyimin inşaattan düştüğünü haber verdiler. Hastanede ağabeyimi kaybettik. Ama ben inanıyorum ki ağabeyim inşaattan düşerek ölmedi. Ortada mutlaka şüpheli işler var. Ben bunun kanaatindeyim. Benim emniyet müdüründen ve herkesten isteğim, bu işin ayrıntılı olarak incelenmesi ve özellikle ağabeyimin yanında çalıştığı elemanların yeniden sorguya çekilmesini rica ediyorum. Benim ağabeyim 15-20'nci katta çalışmış bir insan. Ben bu olayın şüpheli olduğunu düşünüyorum. Benim ağabeyim öldükten sonra cebinden telefonu alınmış ve içindeki kayıtlar silinmiş. Bu silinen kayıtların ortaya çıkmasını ve kamera görüntülerinin incelenmesini istiyorum. Ben devletin adaletine güveniyorum. Bu olayın kesin olarak çözülmesini istiyorum. Sonuna kadar da mücadele edeceğim."