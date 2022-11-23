İnşaatın yanında lise öğrencisine ait ceset bulundu

Çorum'da inşaat halindeki bir binanın yanında 17 yaşındaki lise öğrencisinin cesedi bulundu.

Çepni Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binanın yanında bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise cesedin 17 yaşındaki C.G.Ç'ye ait olduğunu belirledi.

İnşaatın en üst katında ise C.G.Ç'ye ait olduğu tahmin edilen çanta ve kıyafetler bulundu.

Gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

C.G.Ç'nin Çorum'un İskilip Fen Lisesi'nde okuduğu, ara tatil sonrası dün öğlen saatlerinde yaşadığı Samsun'dan şehirlerarası otobüsle Çorum'a geldiği öğrenildi. (AA)