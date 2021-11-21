İnşaatın temel kazısı sırasında kayma oluştu: 5 bina tahliye edildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazası esnasında bitişikteki binada yaklaşık 20 santimlik kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle çevredeki 5 binadaki 55 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Karşıyaka Tersane Mahallesi 1661 Sokak’ta iddiaya göre, çalışmaları devam eden bir apartmanın inşaatı esnasında bitişiğindeki binada kayma oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve ilçe belediyeden yetkililer sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda inşaatın bitişiğindeki bir binada yaklaşık 20 santim kayma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 dairenin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bazıları ise inşaat firması yetkililerince otellere yerleştirildi.

Kaymanın meydana geldiği bina ile karşısındaki apartman arasına herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla metal destek yerleştirildi. (İHA)