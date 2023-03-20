İnşaat şirketi sahibi kadın işyerinde öldürüldü

Antalya'da saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde işyerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

DHA'nın haberine göre ihbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

