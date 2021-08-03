İnşaat Mühendisleri Odası'ndan açıklama: Azra'nın katili görevden alındı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan'ın görevinin askıya alınmasına ve hakkında TMMOB Disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan toplantıda Azra Gülendam Haytaoğlu`nun cinsel saldırı sonucu vahşice öldürülmesi ile ilgili katil zanlısı olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında işlem başlatılan Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan'ın görevinin askıya alınmasına ve hakkında TMMOB Disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verilmiştir.

Azra Gülendam Haytaoğlu`nun Katledilmesini Şiddetle Lanetliyor, Katil Zanlısı Mustafa Murat Ayhan`ın Görevden Alındığını Kamuoyuyla Paylaşıyoruz.

Beş gündür umutla bulunmasını beklediğimiz Azra Gülendam Haytaoğlu`nun katledildiği haberi bizleri derinden yaralamıştır. Canice gerçekleştirilen bu katliamı şiddetle kınıyor, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu vahim ve üzücü olay üzerine İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olağanüstü toplanmıştır.

Yapılan toplantıda Azra Gülendam Haytaoğlu`nun cinsel saldırı sonucu vahşice öldürülmesi ile ilgili katil zanlısı olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında işlem başlatılan Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan`ın görevinin askıya alınmasına ve hakkında TMMOB Disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde son yıllarda artarak devam eden kaygıyla izlediğimiz kadına yönelik şiddetin, ortaya çıkmadan önlenmesi, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın son bulması, mağdurların korunması, faillerin en ağır şekilde cezalandırılması ve gerekli tüm politikaların üretilmesinin sağlanması hepimizin görev ve sorumluluğudur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu"

